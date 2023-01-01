Шестеро детей госпитализированы после пожара в Кызыле

Семь человек госпитализированы после пожара, произошедшего в ночь на 1 января 2023 года в частном доме в Кызыле. В числе пострадавших шестеро детей.

Дом расположен на ул. Чапаева. О последствиях пожара сообщил в своем Telegram-канале глава Республики Тыва Владислав Ховалыг. По его данным, четверо пострадавших находятся в реанимации.

«Переговорил с министром здравоохранения, вся необходимая помощь оказывается. Все обстоятельства происшествия сейчас выясняем»,– рассказал руководитель региона.

Прокуратура Тувы проводит проверку обстоятельств произошедшего.

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Валерий Лавский