Глава петербургского комздрава Лисовец: возможно, пик заболеваемости ОРВИ в городе пройден

Председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец допустил прохождение городом пика заболеваемости всеми видами острых респираторных заболеваний. Об этом он написал на своей странице «Вконтакте».

«Надеюсь, что пик заболеваемости мы уже прошли и в ближайшее время, в том числе и благодаря новогодним праздникам, количество заболевших существенно снизится»,— говорится в сообщении чиновника. Он добавил, что городская система здравоохранения за последние три года научилась успешно справляться с ростом заболеваемости гриппом, ковидом и ОРВИ.

Ранее комздрав Петербурга прогнозировал снижение заболеваемости гриппом в городе к концу декабря. Из-за роста заболеваемости в последнем месяце года петербургских школьников отправили на досрочные каникулы, а губернатор Александр Беглов продлил оставшиеся эпидемиологические ограничения.

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