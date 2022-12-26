Беглов продлил действие оставшихся коронавирусных ограничений в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства, продлевающее до 31 января действие устанавливающего противоэпидемические ограничения в городе документа «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В настоящий момент большинство ограничений отменены или носят рекомендательный характер. Действующими остаются запрет на проведение публичных мероприятий без специальных согласований и курение кальянов в общественных местах.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербург возвращаются частичные эпидемиологические ограничения из-за эпидемии гриппа и ОРВИ. Масочный режим снова действует в учреждениях соцобслуживания и медицинские организации, также туда запрещен допуск посетителей за исключением ухажавающих за тяжелыми и лежачими пациентами. В образовательных учреждениях будут приостанавливать учебный процесс в случае отсутствия 20% и более учащихся с признаками ОРВИ.

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