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В пятом районе Воронежской области запретили использование пиротехники в праздничные дни

С 31 декабря по 9 января в Лискинском районе Воронежской области запретили использование пиротехнических изделий. Об этом сообщили в администрации района.

Ранее аналогичный запрет был введен в Таловском районе, а также в ближайших к границе с Луганской народной республикой Кантемировском, Россошанском и Ольховатском районах. Исключением являются хлопушки и бенгальские огни.

Подробнее о том, какие ограничения установлены в период новогодних праздников в Черноземье,— в публикации «Праздник без хлопков».

Олег Мухин

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