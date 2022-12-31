В пятом районе Воронежской области запретили использование пиротехники в праздничные дни

С 31 декабря по 9 января в Лискинском районе Воронежской области запретили использование пиротехнических изделий. Об этом сообщили в администрации района.

Ранее аналогичный запрет был введен в Таловском районе, а также в ближайших к границе с Луганской народной республикой Кантемировском, Россошанском и Ольховатском районах. Исключением являются хлопушки и бенгальские огни.

Подробнее о том, какие ограничения установлены в период новогодних праздников в Черноземье,— в публикации «Праздник без хлопков».

Олег Мухин