Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 82 военнослужащих

Министерство обороны России сообщило, что в ходе переговоров, которые состоялись сегодня, 31 декабря, удалось вернуть 82 военнослужащих, находившихся в плену. В сообщении ведомства отмечается, что в плену им «грозила смертельная опасность».

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что обмен проходил по формуле «82 на 82». Из украинского плена освобожден 41 военный Луганской народной республики, они будут возвращены домой, приводит ТАСС слова омбудсмена ЛНР.

«Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России»,— сообщает военное ведомство в Telegram-канале. Им всем оказывается медицинская и психологическая помощь, отметили в Минобороны.

«82 российских военнослужащих возвращаются домой — сегодня проходит обмен по формуле 82 на 82»,— пишет господин Пушилин в своем Telegram-канале.

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Мария Федотова