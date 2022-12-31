В новогоднюю ночь на Центральной площади Ижевска выступят известные вокалисты и ансамбли

В столице Удмуртии на Центральной площади в новогоднюю ночь выступят хореографический ансамбль «Ижевск», ансамбль песни и танца «Италмас» и известные вокалисты города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска. Также гостей праздника поздравят Дед Мороз, Снегурочка и любимые персонажи. Праздничная программа здесь пройдет с 0:30 до 2:30.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Напомним, меры безопасности будут усилены. Попасть на Центральную площадь можно будет только через рамки металлодетектора. С 18:00 31 декабря до 03:00 1 января движение транспорта по Пушкинской от Кирова до Советской будет закрыто.

«Ъ-Удмуртия» подготовил афишу праздничных мероприятий на Новый год в Ижевске.