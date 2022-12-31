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Коммерсантъ FM
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Медведев: 2023 год тоже не будет легким

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев записал новогоднее обращение к россиянам. В нем он заявил, что уходящий год для каждого стал драматичным и переломным. Господин Медведев отметил, что наступающий год также легким не будет.

Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

Фото: телеграм-канал Дмитрия Медведева

Дмитрий Медведев

Фото: телеграм-канал Дмитрия Медведева

«Враги России будут и дальше пытаться сломить ее, подчинить своей воле. Но у них ничего не получится. Мы стали сильнее, потому что мы вместе, за нами правда, а в правде победа»,— сказал зампред Совбеза, подчеркнув, что «победа будет за нами».

Дмитрий Медведев говорил о военной операции, напомнив, что российские военные продолжают героически защищать Родину, многие находятся в бою. Господин Медведев в связи с происходящими на Украине событиями назвал девизом уходящего года фразу: «Своих не бросаем».

Тем временем стало известно, что президент Владимир Путин выступит с новогодним обращением в окружении военных. Оно было записано в штабе Южного военного округа.

Мария Федотова

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