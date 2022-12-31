Поздравляем с Новым годом

Дорогие читатели!

Поздравляем вас с Новым годом!

Пусть в 2023-м мир вокруг вас станет лучше и добрее. А вы продолжите развивать себя и свое дело с «Коммерсантом».

Главным итогом 2022 года для российского бизнеса можно считать то, что он до сих пор существует. Картину его трансформации по отраслям мы зафиксировали в нашем итоговом спецпроекте «Бизнес специального времени».

Мы ненадолго прерываем трансляцию ленты новостей. Утром первого января мы вернемся к работе и продолжим знакомить вас с главными событиями.

Ваш «Коммерсантъ»