В Белгороде на следующий год перенеслась сдача двух ремонтируемых школ и двух детсадов

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков по итогам объезда объектов образования облцентра, находящихся на капремонте, сообщил о переносе сдачи на следующий год двух школ и двух детсадов. В школе №35 и детсаду №16 незначительные недочеты должны быть устранены до конца января. «Самое плохое состояние» — у двух объектов: школы №4 и детсада №23. «Один подрядчик — большие недочеты»,— сообщил глава региона.

Тем не менее, он заметил, что в целом «радости больше, чем за предыдущие дни»: «С уверенностью можно говорить, что уже сданы школа № 33 и детский сад №63. Здесь подрядчики не подвели, сделали все качественно и в срок».

Ранее Вячеслав Гладков выгнал с совещания замминистра строительства Владимира Губарева, который не смог объяснить причины срыва сроков строительства нескольких важных социальных объектов в регионе и не рассказал о проблемных проектах.

Олег Мухин