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Коммерсантъ FM
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В Волгоградской области запретили использование беспилотников

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ввел запрет на использование беспилотников в регионе. Это решение принято «в целях усиления общественного порядка и обеспечения общественной безопасности». Соответствующее постановление вступило в силу с 28 декабря, сообщается на сайте областной администрации.

На этой неделе господин Бочаров потребовал обеспечить бесперебойную работу всех систем жизнедеятельности на территории региона при подготовке к праздничным мероприятиям. 29 декабря в Волгоградской области нашли обломки неизвестного объекта, напоминающего ракету. Обломки были обнаружены в 15 км от села Ильмень. Никто не пострадал.

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