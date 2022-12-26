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Губернатор Волгоградской области потребовал усилить меры безопасности перед новогодними праздниками

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров потребовал обеспечить бесперебойную работу всех систем жизнедеятельности на территории региона при подготовке к праздничным мероприятиям. Об этом он заявил на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка и оперативного штаба.

По словам господина Бочарова, особое внимание должно быть уделено подготовке и дополнительному обследованию мест массового пребывания людей. Глава региона потребовал дополнительно проверить готовность медицинских, аварийно-спасательных служб, других профильных ведомств, органов власти всех уровней на случай чрезвычайных ситуаций.

«Графики проведения организованных новогодних и рождественских мероприятий на территории муниципальных образований Волгоградской области сформированы и утверждены. Всего запланировано к проведению более 6,5 тыс. мероприятий с ожидаемым участием порядка 500 тыс. человек. Исходя из реально складывающейся обстановки, принято решение о проведении мероприятий прежде всего досуговой, просветительской, спортивной направленности, без массовых праздничных гуляний. Но при этом все детские праздники планируется провести в традиционном формате», — отметил Андрей Бочаров.

По его словам, необходимо повысить бдительность граждан, усилить разъяснительную работу с людьми, обратить внимание на недопущение нарушений общественного порядка, в том числе на необходимость незамедлительно информировать правоохранителей об обнаружении любых подозрительных предметов и подозрительном поведении людей.

Сергей Петунин

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