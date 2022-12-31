Новый трамвай «Минин» начали тестировать в Нижнем Новгороде

Российско-белорусский трамвай «Минин» начали тестировать в Нижнем Новгороде. Он курсирует на обновленном участке вдоль Сормовского шоссе до станции «Варя», сообщил губернатор Глеб Никитин в Telegram-канале. После первых ходовых испытаний в Сормовском районе трамваи отправят на обкатку в Автозаводский район и нагорную часть Нижнего Новгорода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Производство трамваев «Минин» запустили в начале декабря на площадях предприятия «Фоксбас». Для Нижнего Новгорода новое СП планирует произвести 176 вагонов, из них 26 будут трехсекционными. Отпускная стоимость одного трамвая составит более 57 млн руб. Дизайн трамваев разработан специально для Нижнего Новгорода.

Подробнее о развитии электротранспорта — в материале «Ъ-Приволжье» «Трамваям дали зеленый свет».

Анастасия Еремина