Выработка Курской АЭС за год превысила 20 млрд кВтч

Курская атомная станция с начала 2022 года по 30 декабря передала в энергосистему страны более 20,1 млрд кВтч электроэнергии при плане 19,836 млрд. Об этом сообщили на станции.

В 2022 году сроки плановых ремонтов энергоблоков Курской АЭС сократились в среднем на 45,6 суток (свыше 19%) от запланированных. Благодаря этому было дополнительно выработано более 1,09 млрд кВтч электроэнергии.

В 2023 году три действующих энергоблока Курской АЭС (второй, третий и четвертый) должны выработать не менее 19,12 млрд кВтч электроэнергии. Планируется проведение планово-предупредительных ремонтов общей продолжительностью 282 дня.

Какие работы ведутся на Курской АЭС-2 — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин