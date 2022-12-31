Сунак пообещал продолжить поддержку Украины в 2023 году

Премьер-министр Риши Сунак заявил, что Великобритания продолжит оказывать помощь Украине в 2023 году. При этом он отметил, что предстоящий год будет сложным для страны из-за последствий украинского конфликта. Слова господина Сунака приводит ТАСС.

Премьер-министр Великобритании отметил, что 2022 год стал тяжелым для многих британцев, поскольку страна столкнулась с рекордным ростом цен на электроэнергию.

По данным Национального статистического управления (ONS) Великобритании на конец ноября, растущие цены на электроэнергию привели к тому, что индекс потребительских цен в стране вырос до 11,1% в годовом выражении, достигнув максимального за последний 41 год показателя.

В октябре цены на газ в Великобритании выросли почти на 36,9%, а электроэнергия подорожала на 16,9%. Из-за роста цен Банк Англии повысил ключевую процентную ставку с 3% до 3,5%.

Милена Костерева