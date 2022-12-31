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Коммерсантъ FM
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Организатор «Евровидения» назвал сложным решение об исключении России

Организатор «Евровидения» Мартин Эстердаль заявил, что решение об исключении России из конкурса было сложным. Однако, по его словам, это соответствует ценностям солидарности, взаимовыручки и объединению через музыку.

«Было сложным. И сейчас сложно. То, что думает Европа, очень сильно влияет на конкурс»,— сказал Мартин Эстердаль в эфире радио BBC 4 (цитата по «РИА Новости»).

«Каково настроение и чувства Европы — таков и социальный контекст. Когда мы говорим, что мы вне политики, мы всегда должны отстаивать основные и высшие ценности демократии»,— добавил он.

Европейский вещательный союз отстранил Россию от участия в Евровидении в феврале 2022 года в ответ на военную операцию на Украине. В 2022 году в конкурсе победила украинская группа Kalush Orchestra. В 2023 году он пройдет в Великобритании, так как его проведение на Украине сочли небезопасным.

Подробнее — в материале «Ъ» «Оркестр прямого действия».

Олеся Павленко

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