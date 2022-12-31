Пентагон закупит 127 истребителей F-35 на сумму в $7,8 млрд

Министерство обороны США и военно-промышленная компания Lockheed Martin заключили контракт на закупку 127 истребителей F-35 на сумму в $7,8 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Минобороны собирается закупить три модификации истребителей: 89 самолетов F-35A, 23 — F-35B и 15 — F-35С. Их производство должны завершить к августу 2026 года. Они будут произведены в США, Великобритании, Японии и Италии.

В сентябре Пентагон временно приостанавливал поставки F-35 из-за того, что в некоторых комплектующих были обнаружены китайские сплавы. В ведомстве говорили, что магнит, содержащий китайский сплав и используемый в составе интегрированного блока питания, не представляет проблемы безопасности. В октябре закупки истребителей возобновили.

Олеся Павленко