Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пентагон закупит 127 истребителей F-35 на сумму в $7,8 млрд

Министерство обороны США и военно-промышленная компания Lockheed Martin заключили контракт на закупку 127 истребителей F-35 на сумму в $7,8 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Минобороны собирается закупить три модификации истребителей: 89 самолетов F-35A, 23 — F-35B и 15 — F-35С. Их производство должны завершить к августу 2026 года. Они будут произведены в США, Великобритании, Японии и Италии.

В сентябре Пентагон временно приостанавливал поставки F-35 из-за того, что в некоторых комплектующих были обнаружены китайские сплавы. В ведомстве говорили, что магнит, содержащий китайский сплав и используемый в составе интегрированного блока питания, не представляет проблемы безопасности. В октябре закупки истребителей возобновили.

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...