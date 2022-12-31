«Тинькофф Инвестиции» сконвертировали все швейцарские франки клиентов в рубли

Национальный клиринговый центр (НКЦ) перевел все швейцарские франки на счетах клиентов «Тинькофф Инвестиции» в рубли. Конвертация прошла 29 декабря по курсу 76,6116 руб. за франк. Об этом сообщила пресс-служба брокера.

Пользователи «Тинькофф Инвестиции» смогут распоряжаться полученными рублями без ограничений. Конвертация будет отображаться как внебиржевая сделка по продаже франков.

«20 июня, сразу после остановки торгов франками на Московской бирже, мы направили в НКЦ платежные поручения на вывод всех клиентских франков на счет нашего банка-корреспондента, однако денежные средства получили только сейчас»,— добавили в пресс-службе брокера.

Мосбиржа приостановила торги швейцарским франком 14 июня из-за сложностей в проведении расчетов в этой валюте из-за санкций Швейцарии. Решение коснулось валютных пар швейцарский франк—российский рубль и доллар—швейцарский франк в биржевом и внебиржевом режимах.

Олеся Павленко