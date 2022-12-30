Путин подписал указ о единовременной выплате для заключивших контракт росгвардейцев

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата в размере 195 тыс. руб. для мобилизованных и срочников, заключивших контракт в период военной операции на Украине, будет распространяться и на сотрудников Росгвардии.

Изменения внесены в указ главы государства от 2 ноября о единовременной выплате военнослужащим. Теперь выплату в сумме 195 тыс. руб. смогут получить росгвардейцы, заключившие контракт после объявления частичной мобилизации 21 сентября.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на территорию Украины, читайте в трансляции «Ъ».

Дарья Эрозбек