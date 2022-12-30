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Коммерсантъ FM
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Индексы на фондовой бирже в Нью-Йорке завершили год худшими показателями с 2008 года

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже за 2022 год упали в диапазоне от 9% до 33%. Это худший показатель с 2008 года. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на торги.

К концу последней торговой сессии в 2022 году промышленный индекс Dow Jones снизился более чем на 9%, индекс S&P 500 — почти на 20%. Индекс электронной биржи NASDAQ рухнул на 33%.

Причинами падения индексов стали высокая инфляция, высокие процентные ставки и растущие опасения по поводу рецессии в 2023 году. Спад в экономике в предстоящем году допустила министр финансов США Джанет Йеллен.

Дарья Эрозбек

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