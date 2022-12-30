Гросси: эксперты МАГАТЭ слышали звуки взрывов близ Запорожской АЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) слышали сегодня, 30 декабря, звуки громких взрывов, которые, по-видимому, доносились с расстояния в несколько сотен метров от Запорожской ТЭЦ. Об этом говорится в заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

«Хотя с прошлого месяца обстрелов непосредственно на площадке крупнейшей в Европе АЭС не было, эксперты МАГАТЭ сообщили, что сегодня они слышали звуки громких взрывов, которые, по-видимому, исходили с расстояния в несколько сотен метров от объекта, в районе водного канала, соединяющего близлежащую Запорожскую ТЭЦ с рекой Днепр»,— приводит МАГАТЭ заявление господина Гросси.

«В результате обстрела была отключена резервная линия электропередачи Запорожской АЭС 330 кВ, станция получает внешнюю электроэнергию от последней внешней линии 750 кВ»,— сообщает МАГАТЭ в Twitter. «Три другие АЭС Украины восстанавливают прежние уровни выработки электроэнергии после ракетных обстрелов вчерашнего дня»,— говорится в сообщении агентства.

Ранее глава МАГАТЭ неоднократно говорил о прогрессе в переговорах с РФ и Украиной по вопросу создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. В октябре по указу президента РФ станция перешла в российскую юрисдикцию. Ею управляет дочерняя структура «Росатома» — «Росэнергоатом».

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Мария Федотова