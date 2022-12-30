Росстат повысил оценку роста ВВП РФ в 2021 году с 4,7% до 5,6%

Росстат повысил оценку роста валового внутреннего продукта (ВВП) в 2021 году с 4,7% до 5,6%. В номинальном выражении ВВП за 2021 год составил 135,295 трлн руб., следует из данных Росстата. Оценка снижения ВВП в третьем квартале нынешнего года осталась на уровне 3,7%, относительно второго квартала — выросла на 7,3%.

«Объем ВВП в третьем квартале 2022 года составил 36 828,8 млрд руб. Физический объем ВВП сократился на 3,7% относительно соответствующего квартала прошлого года, дефлятор, соответственно, вырос на 11,7%»,— говорится в сообщении ведомства.

Структура основных компонентов ВВП в третьем квартале 2022 года не претерпела сильных изменений:

повысилась доля чистого экспорта с 10,2% до 10,4%;

доля расходов на конечное потребление сократилась с 66,3% до 66,1%;

валового накопления — не изменилась (23,5%).

«Доля оплаты труда увеличилась с 39,0% до 39,7%, доля валовой прибыли возросла с 51,0% до 52,5%»,— сообщает Росстат.

По данным Росстата от середины декабря, в третьем квартале ВВП сократился на 3,7% в годовом выражении против падения на 4,1% во втором и роста на 3,5% в первом квартале. Положительный вклад в изменение показателя ВВП в третьем квартале внесли строительство, финансы, госуправление и оборона. Основной положительный вклад в изменение ВВП год к году в третьем квартале внесли строительство, финансы, госуправление и оборона.

Мария Федотова