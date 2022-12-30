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Коммерсантъ FM
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Власти Молдавии снизили тарифы на электроэнергию для потребителей с 2023 года

Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдавии решило снизить тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей с нового года. Предыдущий раз тарифы на электроэнергию в стране корректировали 8 декабря, также изменили в сторону снижения, напоминает Sputnik Молдова.

Для потребителей, которых обслуживает компания Premier Energy (центральные районы Молдавии, включая Кишинев, и юг, включая АТО Гагаузия), тариф снизится на 1,23 лея, с 4,65 лея/кВт•ч до 3,42 лея. Также снижена плата для потребителей FEE Nord (северные районы Молдавии и Бельцы). Вместо 4,62 лея/кВт•ч они будут платить 3,84 лея.

На фоне энергетического кризиса в Молдавии останавливались энергозатратные предприятия, а граждан призывали к экономии и газа, и электроэнергии. В конце октября Premier Energy призвала граждан экономить электричество, особенно в вечерние часы, на которые приходится пиковая нагрузка.

В начале декабря стало известно, что Молдавия получит электроэнергию, которую вырабатывает Молдавская ГРЭС. Она расположена городе Днестровск в Приднестровье на берегу Кучурганского лимана. Большая часть Приднестровья фактически контролируется непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Все купят хорошо».

Мария Федотова

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