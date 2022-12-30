Forbes.ua: главный магазин Zara в Киеве закрылся по коммерческим причинам

Испанская компания Inditex закрыла магазин Zara в центре Киева по коммерческим причинам, а не в целях безопасности, сообщил Forbes.ua со ссылкой на источник в Inditex.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Zara в Киеве

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Zara в Киеве

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

«Это отдельное закрытие, четко отвечающее коммерческим причинам, как мы делаем на всех рынках, где работаем»,— сказал собеседник Forbes в Inditex, объясняя причину закрытия магазина, расположенного на Крещатике, 23. Отмечается, что это первый магазин Inditex на Украине, он открылся в мае 2008 года.

Другие магазины Inditex — Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka и Oysho — не работают на Украине с конца февраля, но за торговыми точками в ТРЦ сохраняются их площади, сообщает Forbes. По данным издания, до начала военной операции на Украине работали около 75 магазинов Inditex. После начала боевых действий на Украине Inditex также закрыла магазины в России.

Эрдни Кагалтынов