Затратные свершения

В 2022 году разные сферы бизнеса Челябинской области испытали на себе потрясения, вызванные геополитическим факторами. Сложившаяся обстановка заставила предпринимателей действовать осторожнее, но не отпугнула от совершения крупных сделок. Покупка и продажа предприятий и строительных объектов, слияние компаний, заключение соглашений по реализации масштабных проектов — такие события громко звучали в новостной повестке этого года.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Продажа бройлерного направления группы компаний «Здоровая ферма»

В декабре банк непрофильных активов (БНА) «Траст» реализовал на открытых торгах за 4,03 млрд руб. бройлерное направление группы компаний «Здоровая ферма». В состав лота были включены 100% долей в уставных капиталах входящих в структуру «Здоровой фермы» ООО «ТД “Здоровая ферма”», АО «Уралбройлер», ООО «Уральская мясная компания», ООО ГК «Здоровая ферма», ООО «Здоровая ферма деликатесы». Помимо этого, в лот вошли права требования «Траста» и птицефабрики «Комсомольская» к этим юрлицам суммарно на 3,43 млрд руб. Покупателем стало ООО «АПК “Михайловский”» входящее в группу «Черкизово».

БНА «Траст» получил контроль над группой “Здоровая ферма” в 2018 году. Как отмечают в банке, за четыре года были модернизированы производственные корпуса, выросли производственные показатели и рыночная доля производителя.

Заключение договора с подрядчиком строительства линии метротрамвая в Челябинске

В августе структура правительства Челябинской области подписала договор с подрядчиком проектирования и строительства линии метротрамвая «Север – Юг» в региональном центре — АО «Моспроект-3». Контракт с компанией, которая стала единственным участником торгов, заключили по начальной цене 49,5 млрд руб. Подрядчику предстоит построить два подземных остановочных пункта «Площадь Революции» и «Торговый центр», подземные пешеходные переходы, проложить перегонные тоннели и оборудовать участки примыкания к трамвайной сети в районе остановок на улицах Каслинской, Косарева и Овчинникова. Протяженность первой линии скоростного транспорта составит почти 9,5 км, из которых 7,1 км — подземные пути. Она соединит северо-запад и Металлургический район с железнодорожным вокзалом. Строительно-монтажные работы должны начаться в 2023-м и завершиться до конца 2025 года.

Сейчас компания Моспроект-3» исполняет заключенный с администрацией Челябинска контракт на поддержание существующих выработок метрополитена.

Реализация в Челябинске здания к саммитам ШОС и БРИКС

В сентябре администрация Челябинска реализовала на аукционе недостроенное здание по улице Васенко (Центральный район), где планировалось разместить гостинично-спортивный комплекс для размещения гостей саммитов ШОС и БРИКС. Незавершенный объект расположен на участке площадью 3,95 тыс. кв. м, общая площадь здания по проекту составляет 23 тыс. кв. м. Победителем торгов стало ООО «Диск плюс», предложившее за объект 40 млн руб. вместо начальной цены в 19 млн руб. Средства от продажи направят бывшему собственнику недостроя, у которого его изъяли по решению суда.

Возводить здание напротив регионального УФСБ и областного архива на улице Васенко в 2004 году начало ООО «Стройсвязьурал 1» (принадлежит бизнесмену Артуру Никитину). Изначально объект был задуман как торгово-развлекательный комплекс. Однако после избрания мэром в 2005 году Михаила Юревича стройка остановилась, как и возведение еще ряда объектов, которые новая на тот момент администрация считала незаконными. После того как правительство РФ утвердило проведение саммитов ШОС и БРИКС 2020 года в Челябинске, «Стройсвязьурал 1» возобновил строительство, перепрофилировав объект в гостинично-спортивный комплекс. Впоследствии застройщик несколько раз ставил здание на торги с целью найти инвесторов для достройки. Попытки не увенчались успехом, и в октябре 2021 года суд изъял объект у «Стройсвязьурал 1».

Заключение концессии на строительство межвузовского кампуса в Челябинске

В октябре структура холдинга ВТБ и министерство образования Челябинской области подписали концессионное соглашение о создании межуниверситетского кампуса в региональном центре. Общий объем инвестиций в проект составит 16,7 млрд руб. Из них 7,9 млрд руб. — это средства федерального гранта проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» нацпроекта «Наука и университеты», 1,2 млрд руб. — средства региона. Остальной объем профинансирует концессионер — ООО «ВТБ Инфраструктурный холдинг», через дочернее ООО «Челябинская концессионная компания».

В состав кампуса войдут учебно-научный комплекс с технопарком, лаборатории, коворкинг-парк, конференц-залы и общежития на 3,4 тыс. мест. Общая площадь объектов составит 114 тыс. кв. м. Большая часть объектов разместится рядом с главным корпусом Челябинского государственного университета. Планируется, что учебный процесс в кампусе начнется в 2026 году. Помимо студентов и преподавателей Южно-Уральского государственного университета и ЧелГУ, в кампусе будут работать представители Магнитогорского технического, Южно-Уральского медицинского, Южно-Уральского аграрного университетов, а также Международного института дизайна и сервиса.

Слияние «Компаньона» и «DAN-Недвижимость»

В этом году произошло слияние двух крупных агентств недвижимости Челябинска, действующих на рынке более 18 лет — «Компаньон» и «DAN-Недвижимость». АН «Компаньон» было закрыто после выполнения всех взятых обязательств перед клиентами и контрагентами. Сотрудники ликвидируемого агентства, по достигнутой договоренности, перешли в «DAN-Недвижимость». Руководитель «Компаньона» Влада Валге, комментируя слияние, назвала его «не очень популярным форматом» развития, и подчеркнула, что «так будет лучше» для коллективов и клиентов обеих компаний. Гендиректор «DAN-Недвижимость» Валентин Корытный отметил, что оба агентства имеют схожие принципы работы, а команде «Компаньона» будет довольно просто адаптироваться в новом коллективе.

Михаил Бычков