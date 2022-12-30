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Коммерсантъ FM
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Путин отменил временные рамки реализации доли Shell в операторе «Сахалина-2»

Президент России Владимир Путин своим указом изменил сроки реализации доли Shell в новом операторе «Сахалина-2». Глава государства отменил требование о ее передаче в течение четырех месяцев.

Shell сообщила о планах выйти из проекта «Сахалин-2» после начала военной операции на Украине. 30 июня президент России Владимир Путин подписал указ о создании российского оператора проекта, им стала «Сахалинская энергия». Иностранные учредитили могли сохранить свои доли в проекте после подачи соответствующей заявки. Shell отказалась, признав убытки от обесценивания по проекту в размере $1,614 млрд.

28 декабря «Ъ» писал, что правительство может перенести срок выбора нового акционера «Сахалина-2» вместо Shell. Предполагалось, что на конкурс, который должен завершиться 30 декабря, поступит заявка от НОВАТЭКа. Но компания, по данным «Ъ», пока не готова подать коммерческое предложение.

Подробности — в материале «У "Сахалина-2" затягивается новый акционер».

Дарья Эрозбек

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