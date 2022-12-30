Непогода стирает границы

МВД изучит идею не штрафовать водителей за некоторые нарушения во время непогоды. Так ведомство ответило на инициативу депутата Госдумы Василия Власова. На прошлой неделе он написал письмо главе ГИБДД Михаилу Черникову и обратил внимание на то, что в ряде регионов из-за продолжительных снегопадов автомобилистам сложно соблюдать правила дорожной разметки и парковки. Поэтому парламентарий предложил не наказывать их за такие нарушения в период аномальных погодных условий.

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Сейчас штрафы за это варьируются от 500 руб. до 5 тыс. руб. ГИБДД в 2019 году рекомендовала регионам не выносить их с камер во время дождя или метели. Однако такие указания не имеют юридической силы, и в итоге в некоторых случаях водителей действительно могут неоправданно наказать, говорит эксперт по системам фотовидеофиксации Григорий Шухман:

«Оператор видит картинку и разметку на дороге, по которой настраивает камеру, в том числе помечает полосы, которые нельзя пересекать, зоны, с которых разрешен выезд в определенном направлении, и, допустим, стоп-линию. Когда камера работает, она контролирует нахождение транспортных средств и их перемещение по этой виртуальной разметке. Неважно, видна она или находится под снегом.

Есть много случаев, особенно сейчас, после снегопадов, когда водители просто накатывают колею по траектории, которую большинство автомобилистов посчитали более безопасной. Она может не совпадать с разметкой, и камера это зафиксирует. Если не было ДТП, водители ничего не нарушили. Они ехали по дороге, которая сложилась в конкретных условиях, например, по колее, где есть асфальт, а не по снежным заносам между ними».

Шансов на зимнюю амнистию у водителей немного. Кроме того, разметка нередко дублируется дорожными знаками, и снежные заносы в этом случае не освобождают от ответственности, говорит адвокат общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько:

«Сделать это невозможно, поскольку тогда к каждой камере нужно поставить по отдельному сотруднику, который будет в момент ее работы внимательно отслеживать, видна ли разметка в зоне действия комплекса.

Если да, то камеру выключать, когда снег почистят, снова включать, если через два часа снега опять навалило, выключать ее. В таком режиме никто работать не будет. Получается, что индивидуально разобрать каждый случай невозможно. Если говорить о том, чтобы взять и всех сразу простить, это какая-то глупость. Тут остается каждому водителю оспаривать свои постановления отдельно, доказывая, что в это время и в этом месте он двигался, разметка была под снегом.

При этом нужно помнить, что у нас во многих местах она дублируется дорожными знаками, которые не могут быть заметены снегом. А статья одна — несоблюдение требований дорожных знаков или разметки. Неуспешные случаи обжалования за такие нарушения неизвестны. То ли потому, что ГИБДД не хочет это оспаривать и рассматривать, то ли потому, что штраф составляет 250 руб. со скидкой, а за эти деньги бегать месяцами по судам и ГАИ никто не хочет».

Как заявили “Ъ” в столичном Центре организации дорожного движения, в Москве уделяют особое внимание корректной работе комплексов фотовидеофиксации зимой. Там уточнили, что если разметка на дороге не видна, то материал в ГИБДД не передается. А если такие материалы продолжают поступать продолжительное время, камера временно отключается. То же происходит, если сам комплекс занесло снегом или он загрязнился, пояснили в ЦОДД.

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Владимир Расулов