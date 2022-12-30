Покончил с собой глава крупнейшей компании—акционера криптобиржи Bithumb

Сегодня, 30 декабря, утром возле своего дома в Сеуле был обнаружен мертвым вице-президент компании Vident, которая является крупнейшим акционером южнокорейской биржи Bithumb. По версии полиции, Пак Мо покончил с собой. Об этом сообщает южнокорейское онлайн-издание Money Today.

Компании Vident принадлежит 34,22% в компании Bithumb Holding, владеющей криптобиржей Bithumb. Известно, что в отношении господина Пака велось расследование по подозрению в растрате и манипулировании котировками акций. Однако, как отмечает издание, прокуратура Южного округа Сеула также рассматривает версию, что ответственность за эти преступления была просто переложена на господина Пака. Так, известно, что он, будучи вице-президентом Vident, отвечал за ведение бухгалтерского учета для брата и сестры господина Кана, которого называют председателем совета директоров Bithumb.

Южнокорейское издание сообщает, что подозрения о возможной противозаконной деятельности родных господина Кана всплыли недавно, и вполне вероятно, что они могли попытаться снять с себя подозрения, обвинив во всем своего бухгалтера господина Пака. Кроме того, ведется расследование в отношении еще одного сотрудника Bithumb, который в рамках того же дела обвиняется в уничтожении и сокрытии улик, в частности инвестиционной документации. Вероятно, подводит итог издание, эти обвинения и масштабное расследование могут стоять за решением господина Пака «сделать крайний выбор».

Алена Миклашевская