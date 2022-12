Слушая 2022-й

Музыкальный обозреватель «Ъ» по традиции собрал самые важные песни года. Если в конце 2021 года, публикуя аналогичный список, мы просто рекомендовали сохранить их в смартфоне, то нынешние песни-знаки — то, что войдет в учебники истории.

«Космонавтов нет» «тпм» («Ты пахнешь мятой»)

Стремительный рост популярности песни пензенской группы «Космонавтов нет» «тпм» начался в конце 2021 года, когда стример Deepins слушал ее во время своего эфира. Версия «тпм» под названием «Мятой remix 2010» попала в чарты «VK Музыки» на четвертое место, на первое место в Spotify и на седьмое место в чарт Apple Music. Песня стала вирусной в TikTok. В январе сервис «Яндекс.Музыка» отметил трехкратный рост прослушиваний произведений группы. «Космонавтов нет» вырвались в разряд новых стадионных звезд с насыщенным концертным расписанием. Другой такой группой в 2022 году стали «Три дня дождя».

Shaman «Встанем», «Я русский»

23 февраля в качестве сингла вышла песня выступающего под творческим псевдонимом Shaman поп-исполнителя Ярослава Дронова «Встанем», посвященная героям Великой Отечественной войны. 22 июля вышла песня «Я русский» — самый узнаваемый и самый патриотичный шлягер года, на который эффектной пародией «Я узкий» отреагировал комик Александр Гудков. Осенью Shaman перевыпустил песню «Встанем» в компании Олега Газманова, Надежды Бабкиной, Николая Расторгуева, Александра Маршала, Григория Лепса, Николая Баскова и Александра Скляра. Эта версия вызвала противоречивую реакцию аудитории. Слушатели сошлись на том, что молодой артист прекрасно справляется и без хора ветеранов сцены.

25/17 «Россимон»

Одна из главных тем песен 2022 года — поиски правды. Группа 25/17 не дает готовых ответов и не принимает ничью сторону. «И все по-прежнему аттачат мне свой флаг, а если я не взял его покрепче, тычат фак: я слабоумный, лжец, предатель, лицемер. Тут черно-белое кино, как у братьев Люмьер»,— читал в марте 2022 года Андрей Бледный из 25/17. Редкий случай, когда у музыкантов «не все однозначно», но это не звучит как диагноз.

Harry Styles «As It Was»

Лид-сингл к третьему сольному альбому бывшего солиста группы One Direction Гарри Стайлза «Harry`s House». Сразу после выхода песня «As It Was» попала в Книгу рекордов Гиннесса как мужской сингл с наибольшим числом стримов в Spotify в первые сутки после релиза. Исполнение «As It Was» Гарри Стайлзом в мохнатой черной шубе поверх блестящего чешуйчатого костюма стало самым ярким номером апрельского фестиваля Coachella.

«Бумбокс» «Червона калина»

27 февраля лидер украинской группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк разместил в Instagram ролик, в котором на фоне киевского Софийского собора исполнил украинскую песню с более чем столетней историей «Червона калина». Позднее появился ремикс на это исполнение, сделанный южноафриканским диджеем The Kiffness. 8 апреля собственный ремикс под названием «Hey, Hey, Rise Up!» выпустила группа Pink Floyd, собравшаяся для этого впервые за восемь лет. Позднее Роскомнадзор направил всем российским музыкальным платформам уведомление о необходимости ограничить доступ к треку. В ноябре песню «Червона калина» в исполнении хора имени Григория Веревки удалили из «Яндекс.Музыки». Нет там и версии Хлывнюка. Однако песня по-прежнему доступна на цифровых платформах в составе альбома Александра Малинина, который так и называется — «Червона калина». В течение года российские суды приняли ряд решений, в которых песня была приравнена к атрибутике украинских националистов.

Земфира «Мясо»

Прямая и резкая реакция самой популярной российской певицы на события февраля—марта 2022 года. Среди других ярких высказываний по теме — «Ворожба» Бориса Гребенщикова, «Колыбельная» «Би-2», «Как это б*** возможно» Влади, но слово «Мариуполь» было только в песне Земфиры. После февральских концертов в Москве в России она не выступала.

Rammstein «Angst»

29 апреля вышел восьмой студийный альбом группы Rammstein «Zeit». В день релиза альбома появился сингл «Angst» («Страх»). В клипе низенькие заборчики, разделяющие земельные участки добрых соседей, вырастают в кирпичные стены, герои окружают себя колючей проволокой и обзаводятся оружием, а на столиках с кружевными салфетками, не переставая, работают телевизоры. «Страна и ее люди напуганы, и мы до сих пор верим, что произойдет что-то плохое. Зло приходит и больше не уйдет. Страх растет в ночи. Двери и ворота под охраной. Спина мокрая, руки липкие. Все боятся Черного человека»,— пел фронтмен Тиль Линдеманн, который годом раньше, во время промокампании фильма «Девятаев», выглядел практически русским народным артистом, исполняя песню Никиты Богословского на стихи Евгения Долматовского «Любимый город».

Kalush Orchestra с песней «Stefania»

На 66-м конкурсе эстрадной песни «Евровидение-2022» в итальянском Турине победила украинская группа Kalush Orchestra с песней «Stefania». По правилам 67-й конкурс в 2023-м должна была принять Украина, однако по решению Европейского вещательного союза он пройдет в Великобритании, а именно в Ливерпуле. Организаторы ежегодного песенного смотра приняли такое решение «в связи с ситуацией в стране». Объединенное Королевство на конкурсе в Италии представлял певец Сэм Райдер с песней «Space Man», он занял второе место.

«Я остаюсь»

Коллективный кавер на песню Анатолия Крупнова «Я остаюсь» был задуман Гариком Сукачевым без непосредственной привязки к событиям 2022 года. Однако, когда летом появились сингл и клип, их невозможно было воспринимать в отрыве от политического контекста. В кадре у микрофонов появились: Сергей Галанин, «Чайф», Александр Ф. Скляр, Сергей Шнуров, Светлана Сурганова, Сергей Чиграков, Настя Полева, «Город 312», Алексей Романов, 25/17 и еще целый ряд популярных музыкантов. К этому времени их коллеги Земфира Рамазанова, Андрей Макаревич (признан иностранным агентом), Борис Гребенщиков и Noize MC (признан иностранным агентом) эмигрировали, а группам «ДДТ» и «Би-2», которые «остались», фактически запретили выступать из-за их позиции по отношению к СВО. Проект, который был призван объединить музыкантов, стал символом раскола в русском роке.

Анна Асти «По барам»

Дефицит качественных летних шлягеров, возникший после ухода с российского рынка ведущих украинских поп-музыкантов, восполнила песня «По барам». Уроженка города Черкассы и бывшая участница дуэта Artik & Asti в 2022 году начала сольную карьеру, представ перед зрителями в образе, подозрительно напоминающем Светлану Лободу. «По барам» Анны Асти и «Я русский» Ярослава Дронова — вот и весь список песен, которые в уходящем году мог напеть буквально любой.

«Ласковый май» «Белые розы»

23 июня в возрасте 48 лет умер самый известный из солистов группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Причиной стала острая сердечная недостаточность. А в ноябре после концерта памяти Юрия Шатунова в Оренбурге умер автор песен и создатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов. Из всех ярких фигур, имевших отношение к легендарной группе, на виду остался только Андрей Разин, пообещавший публике перезапустить ее с новыми солистами.

Карди Би, Канье Уэст, Лил Дерк «Hot Shit»

Российский режиссер украино-грузинского происхождения Ладо Кватания снял клип на песню хип-хоп исполнительницы, лауреата Grammy Карди Би «Hot Shit» с гостевыми куплетами Канье Уэста и Лила Дерка. Оказалось, что, несмотря на предполагаемую «отмену русской культуры», художник с российским бэкграундом в 2022-м вполне может работать с элитой мировой поп-музыки. Позднее в текущем году Ладо Кватания сыграл свадьбу с «запрещенной» российской певицей таджикского происхождения Манижей.

Дипло и Свэй Ли «Tupelo Shuffle»

«Tupelo Shuffle» — мэш-ап на основе песни из репертуара Элвиса Пресли «That`s All Right Mama», созданный продюсером-электронщиком Дипло и рэпером по имени Свэй Ли и при участии блюзмена Гэри Кларка-младшего. Трек вошел в звуковую дорожку фильма База Лурмана «Элвис» — эксцентричной и технологичной кинобиографии Короля рок-н-ролла. Весь саундтрек фильма создан по похожему принципу: архивные партии сплетаются с новым аккомпанементом, а голос исполнителя главной роли Остина Батлера работает на равных с вокальными дорожками Короля.

Оззи Осборн «Patient Number 9»

Заглавная песня из 13-го сольного альбома бывшего солиста группы Black Sabbath Оззи Осборна. Новый эпизод сотрудничества с продюсером Эндрю Уоттом и большой сборной рок-звезд принес 74-летнему Оззи номинацию на Grammy. «Семиминутное полотно не оставляет в памяти ни сильных мелодических ходов, свойственных альбомам Оззи 1980–1990-х, ни риффов в духе Black Sabbath, но остается ощущение масштаба и значительности»,— писал «Ъ» о песне «Patient Number 9», записанной с участием гитариста Джеффа Бека.

Алексей Иващенко, Георгий Васильев «Мы не нули»

26 сентября барды Алексей Иващенко и Георгий Васильев дали в Московском дворце молодежи первый более чем за 20 лет совместный концерт. Его видеозапись стала хитом YouTube и на данный момент собрала более 1,1 млн просмотров. Для жанра авторской песни — случай беспрецедентный. Чаще всего пользователи соцсетей делились концертной съемкой песни «Мы не нули», написанной еще в 2021 году.

Дейв Стюарт, Борис Гребенщиков, Сергей Бабкин, Стиви Никс «Вiч-на-вiч»

6 октября на сайте, озаглавленном Collaborate For Peace, вышла песня «Вiч-на-вiч» («Face-To-Face»). В ее записи приняли участие продюсер Дейв Стюарт, российский музыкант Борис Гребенщиков, участница группы Fleetwood Mac Стиви Никс и украинец Сергей Бабкин, известный как по работе в группе 5`Nizza, так и благодаря своим сольным работам. Работа над песней началась в апреле. Каждый записал свою часть, а затем Дейв Стюарт собрал их вместе. Это был первый за долгое время случай появления российского и украинского музыканта в одном творческом контексте.

The Weeknd «Nothing Is Lost (You Give Me Strength)»

Песня, написанная канадским поп-исполнителем Уикендом для фильма Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды», вышла в виде сингла 15 декабря. В ее создании приняли участие диджейское трио Swedish House Mafia и автор оригинального саундтрека к фильму Саймон Франглен. Фильм собрал в прокате более $1 млрд. Успехи песни пока более скромные. Вероятно, ее взлет в чартах придется на начало года, когда зрители пойдут в кинотеатры смотреть второй «Аватар» по второму разу.

