Губернатор: непогода и обстрелы нанесли сельскому хозяйству Белгородской области ущерб в 1 млрд рублей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что обстрелы региона со стороны Украины и непогода привели к потере части урожая, ущерб сельскохозяйственной отрасли оценивается в 1 млрд руб.

«Почти 1 млрд (руб.— “Ъ”) сельское хозяйство в этом году потеряло. Потеряло из-за обстрелов, из-за того, что часть земель выпала из оборота в связи с понятными событиями. И, конечно, в конце года по нам ударила излишняя заводненность почвы, часть урожая до сих пор не смогли убрать. Если сахарную свеклу и кукурузу еще можно убрать в холодную погоду, в мороз, то часть урожая сои мы не уберем»,— сказал господин Гладков в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по ТАСС).

5 октября в Белгородской области ввели режим ЧС из-за непогоды при сборе урожая. Господин Гладков тогда заявил, что из-за переувлажнения почвы не были убраны с полей подсолнечник, кукуруза и соя. С 19 октября указом президента Владимира Путина в области введен средний уровень реагирования, а в нескольких приграничных селах — режим чрезвычайной ситуации. По оценкам местных властей, ущерб от обстрелов территории Белгородской области составляет 6 млрд руб.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов