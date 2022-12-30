Дерипаска предложил разрешить предпринимателям работать в органах власти

Для перехода к настоящей открытой рыночной экономике в России необходимо уравнять в правах предпринимателей с другими социальными группами — отменить ряд экономических статей УК и разрешить им избираться в органы власти. Такую точку зрения бизнесмен Олег Дерипаска изложил в своей статье для РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Дерипаска

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Олег Дерипаска

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», депутаты, выборные должностные лица, работающие на постоянной основе, не вправе заниматься предпринимательской деятельностью, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности.

По мнению господина Дерипаски, предпринимательство обеспечивает прогресс и развитие во всех отраслях, и, если не перестать его дискриминировать, бизнесмены «так и останутся "слабовиками" вместе с отошедшей от дел интеллигенцией».

Глава «Русала» считает, что есть статьи Уголовного кодекса, которые «третируют, доят, по которым ломают судьбы предпринимателей, удерживая их годами в тюрьмах, лишают их собственности и так далее». Речь в частности идет о «уже набивших оскомину» статьях 159 и 160 (мошенничество и присвоение или растрата).

«И, наверное, нужно пойти дальше — убрать гласные и негласные запреты на занятие ими государственных и муниципальных должностей, дать им права избираться в муниципальные органы и органы власти субъектов, в Совет федерации и Государственную думу. Это основной вопрос, который будет непросто решаться в следующие пять лет»,— написал Олег Дерипаска.

В августе Минюст предложил запретить аресты по экономическим преступлениям небольшой тяжести. До этого президент России Владимир Путин на фоне военной операции и санкций поручил внести изменения в законодательство для улучшения делового климата и создания «большой свободы предпринимательской деятельности».

Подробнее — в материале «Ъ» «Минюст "обесценил" экономические преступления».

Дарья Эрозбек