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Коммерсантъ FM
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В Москве ограничат вход на Красную площадь в новогоднюю ночь

Вход на Красную площадь будет ограничен с 18:00 31 декабря до 7:00 1 января, сообщила пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

«Информируем, что в период с 18:00 часов 31 декабря 2022 года до 7:00 часов 1 января 2023 года доступ граждан на Красную площадь, а также на площадь Революции и Манежную площадь будет ограничен»,— говорится в сообщении пресс-службы департамента (цитата по ТАСС).

В ведомстве напомнили, что в текущем году власти Москвы не запланировали проведение крупномасштабных мероприятий и фейерверков, посвященных празднованию Нового года. При этом в период новогодних каникул в городе пройдут детские представления, а также праздничные ярмарки и гуляния в парках столицы, сообщил департамент. Отмечается, что перекрытий дорожного движения и прохода людей на Тверскую улицу и в переулки центра города не планируется.

Власти столицы организовали онлайн-голосование, в котором жители могли выбрать формат новогодних праздников в Москве. Свыше 80% участников голосования высказались за проведение новогодних мероприятий и праздничное оформление города. При этом 52% проголосовали за вариант празднований без массовых гуляний.

Подробнее — в материале «Ъ» «Праздник по заявкам».

Эрдни Кагалтынов

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