Дзержинский НИИК не смог заблокировать 745 млн рублей банковских гарантий

Обанкротившееся АО «Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза» (НИИК, Дзержинск) проиграло в первой инстанции суд со Сбербанком по банковским гарантиям.

НИИК просил обязать банк не выплачивать гарантийные 745 млн руб. компании «Метафракс Кемикалс», для которой институт не достроил химический завод в Пермском крае стоимостью свыше 16 млрд руб. Арбитражный суд решил, что бывший подрядчик, оспаривая отношения между заказчиком завода и банком-гарантом, выбрал ненадлежащий способ защиты своих прав.

Выяснилось, что Сбербанк в октябре уже перечислил «Метафракс Кемикалс» сумму обеспечения по сорванным обязательствам. Таким образом, уплатив за проблемы с пуском нового завода 745 млн руб., Сбербанк приобрел право требовать это возмещение с АО НИИК, как виновника незавершенного проекта. Решение об отказе блокировать выплаты по банковской страховке не вступило в законную силу.

Как ранее сообщал «Ъ-Приволжье», банки выдвинули около 500 млн руб. претензий к бывшему директору АО НИИК Игорю Есину, а общие требования кредиторов к акционерному обществу в процедуре его банкротства превысили 2 млрд руб.

Иван Сергеев