Сбербанк подал на банкротство бывшего гендиректора НИИК

Нижегородский арбитражный суд принял заявление Сбербанка о банкротстве Игоря Есина, бывшего генерального директора и акционера АО «Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза» (НИИК, город Дзержинск). Судя по картотеке, сумма требований банка к бывшему управленцу составляет 103 млн руб. Обоснованность этого иска суд начнет проверять в конце января 2023 года.

Кроме того, господин Есин обжалует решения Нижегородского райсуда, который взыскал с него в пользу «ЮниКредит Банка» более 400 млн руб. невыплаченных кредитов, которые в 2019-2020 годах брали НИИК и «ТИКО-Пластик». Ответственность по этим долгам была возложена на бывшего директора как поручителя по кредитам.

АО НИИК, одно из крупных предприятий Дзержинска, в ноябре было признано банкротом и вошло в стадию конкурсного производства. Общая сумма требований кредиторов к институту составила более 2 млрд руб. К экономическому краху НИИК подтолкнул сорванный контракт полного цикла по проектированию и строительству завода «Аммиак-карбамид-меламин» в пермской Губахе. Проект стоимостью свыше 16 млрд руб. должен был завершиться в конце 2020 года. Однако НИИК не смог закончить строительство химического завода и компания «Метафракс Кемикалс», как заказчик проекта, расторгла договор с подрядчиком из Дзержинска.

Иван Сергеев