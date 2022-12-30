«Петр I просто влюбился в дьявольские огни»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, как в России появились первые салюты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Из собрания ГМИИ / ГМЗ «Царицыно» Фото: Из собрания ГМИИ / ГМЗ «Царицыно»

Сегодня для тех, кто любит погорячее. Я имею в виду фейерверки и прочие огненные забавы. Говорят, в Москве все началось со скоморохов. Тем прохожим, что не делились с ними копеечкой, они искусно поджигали бороды. Вот веселье-то было… Затем что-то типа фейерверка устроили на своей свадьбе Лжедмитрий и Марина Мнишек. Но потом москвичи организовали зрелище куда более эффектное. Самозванца казнили, сожгли, останки забили в пушку и пальнули в сторону Польши.

Настоящим фейерверковым «наркоманом» оказался император Петр I. Он просто влюбился в дьявольские огни — изучал, многое конструировал сам и, конечно, испытывал при любой возможности. Горела Петропавловская крепость, дом Строгановых, другие дома, горели не то что бороды — руки-ноги отрывало… Но было красиво. Иногда фейерверки и потешные огни полыхали даже не часы, а дни напролет.

В 1697 году Петр инкогнито побывал в Кёнигсберге, нашем будущем Калининграде. Там он брал уроки у Штернера фон Штернфельда, одного из искуснейших мастеров Европы по артиллерии и фейерверкам. Самодержец наш занимался столь усердно, что получил аттестат бомбардира, среди прочего гласивший: «Господина Петра Михайлова признавать и почитать за совершеннейшего, осторожного и искусного огнестрельного художника». Я удивляюсь — когда он только все успевал!

К царствованию императрицы Елизаветы Петровны отечественный фейерверк сложился в настоящую науку — синтез всевозможных искусств. Достаточно сказать, что программы «иллюминаций» разрабатывала Академия наук. Лучшие поэты и ученые, в том числе сам Ломоносов, создавали сценарии «огненных аллегорий» и стихи к ним — тогда это называлось «сочинение фейерверков». Вот бы хоть одним глазком взглянуть на такое представление. Целые корабли из огней, фигуры людей, реки огня, вытекающие из ледяных дельфинов. Волшебно красиво. Но и опасно, однако. Лучше не нужно!