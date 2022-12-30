Около 1,7 тысячи нижегородцев призваны на срочную службу в армию

В Нижегородской области завершилась осенняя призывная кампания. План выполнен, на службу поступило около 1,7 тыс. жителей, из них порядка 700 — из Нижнего Новгорода, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Призывников направили во все виды и рода войск вооруженных сил России. Прошлой осенью на службу поступило около 2 тыс. нижегородцев.

Осенний призыв 2022 года должен был начаться 1 октября, но стартовал на месяц позже из-за перегрузки военкоматов во время частичной мобилизации. Весенний призыв начнется 1 апреля 2023 года.

О проблемах призывной кампании — председатель нижегородского комитета солдатских матерей Наталья Жукова в материале «Ъ-Приволжье».

Елена Ковалева