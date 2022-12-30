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Бывшей главе тамбовского облздрава продлили домашний арест по делу о превышении полномочий

Ленинский райсуд Тамбова продлил на два месяца срок домашнего ареста бывшему начальнику управления здравоохранения региона Марине Лапочкиной. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в суде, мера пресечения продлена до 13 марта 2023 года.

Региональное управление МВД расследует уголовное дело о превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ, до четырех лет лишения свободы) в отношении госпожи Лапочкиной. Следствие считает, что она якобы дала незаконные указания скрыть факт алкогольного опьянения виновника смертельного дорожного-транспортного происшествия. Чиновница была задержана в сентябре.

В деле госпожи Лапочкиной речь идет о происшествии с участием сына местного бизнесмена Михаила Корнева Кирилла. В 2019 году он вместе с друзьями разбился во время катания на снегоболотоходе. Мичуринский горсуд и Тамбовской областной суд не приняли во внимание предоставленную следствием экспертизу, которая засвидетельствовала наличие алкоголя в крови водителя: обвинению не удалось доказать, что предметом анализа стала кровь Кирилла Корнева. После этого МВД возбудило дело о подделке остальных анализов, показавших отсутствие алкоголя.

Сергей Толмачев

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