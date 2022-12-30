Песков о предвыборном годе: электоральные процессы так или иначе начнутся

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что в 2023 году начнутся электоральные процессы, связанные с выборами главы государства в 2024 году. Так он ответил на вопрос, как предвыборный год отразится на работе Владимира Путина и его администрации. Господин Песков отметил, что для президента «это никогда не было главным» и что главными будут дела, с которыми страна начала сталкиваться в 2022 году и которые нужно «победоносно завершить».

«Я уверен, и вы знаете, что для президента это никогда не было главным. Для президента главное — это субстантивная работа и осязаемые результаты этой работы. Тем более когда речь идет о таком судьбоносном моменте в истории нашей Родины, где ответственность всех и каждого кратно повышается. Главными будут наши дела, с которыми мы сталкиваемся, с которыми начали сталкиваться в этом году и которые нужно завершить и завершить нужно на 100% эффективно и победоносно»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

Что касается выборов в 2024 году, то они запланированы, и поэтому «с точки зрения каких-то начал электоральных процессов, наверное, они, конечно, так или иначе последуют», добавил представитель Кремля.

Выборы президента РФ ожидаются в марте 2024 года. Совет федерации примет решение об их назначении не раньше чем за 100 дней до дня голосования. В 2020 году были приняты поправки к Конституции, которые «обнулили» срок нахождения Владимира Путина на посту президента. Таким образом он может в пятый раз принять участие в выборах.

О планах Центризбиркома на «предпрезидентский» выборный год — в материале «Ъ» «Новых подтягивают к старым».

Леонид Уварчев