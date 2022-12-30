Южная Корея провела еще одно испытание космической ракеты

В Южной Корее успешно прошел тестовый полет твердотопливной ракеты-носителя, сообщило министерство национальной обороны. Как отмечает «Рёнхап», это произошло после того, как КНДР заявила об успешном наземном испытании твердотопливного двигателя большой тяги.

Сеул провел первые успешные испытания ракеты-носителя в конце марта. Власти планируют в будущем использовать технологию для запуска спутников. Весной 2021 года утратили силу договоренности Южной Кореи и США об ограничении использования ракет на твердом топливе. Твердотопливные ракеты дешевле жидкостных. Их конструкция проще, что позволяет увеличить производство, пишет «Рёнхап».

Леонид Уварчев