Госагентство КНДР сообщило об испытании двигателя для «стратегического оружия нового типа»

КНДР испытала «твердотопливный двигатель большой тяги», он будет использоваться для «системы стратегического оружия нового типа». Испытание прошло успешно. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Один из институтов Академии национальной обороны успешно провел статическое огневое испытание твердотопливного двигателя большой мощности с тягой 140 тонн, первого в своем роде в стране, на космодроме Сохэ утром 15 декабря»,— сказано в сообщении ЦТАК. Там добавили, что испытаниями руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.

С осени этого года КНДР провела ряд испытаний нового вооружения, на этом фоне ситуация на Корейском полуострове осложнилась. В начале декабря отношения КНДР с Южной Кореей и ее союзниками в очередной раз обострились. 6 декабря военные КНДР открыли артиллерийский огонь в ответ на учения США и Южной Кореи у границы КНДР. В Южной Корее считают, что КНДР может готовиться к ядерным испытаниям.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Тихий океан выключил режим тишины».

Олеся Павленко