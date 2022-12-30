Суд признал предпринимателя виновным в мошенничестве на 40 млн рублей

Орджоникидзевский районный суд Уфы признал предпринимателя Евгения Назарова виновным в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, подсудимый, представившись трейдером биржевой платформы «Альфа форекс», убедил двоих знакомых инвестировать 12 млн руб. под большие проценты. Однако полученными деньгами он распорядился по своему усмотрению.

С 2018 по 2021 годы Евгений Назаров под видом вложений в развитие бизнеса в партнерстве с компанией службы такси «Яндекс. Такси» получил от 19 человек почти 28 млн рублей, которые потратил на собственные нужды.

Подсудимый вину не признал. Суд назначил ему девять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Влада Шипилова

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