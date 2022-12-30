«Роза Хутор» открывает горнолыжный сезон 31 декабря

Для катания на курорте будут доступны несколько трасс на высотах от 2320 до 1600 н.у.м.

В соответствии с текущими погодными условиями курорт «Роза Хутор» 31 декабря откроет для катания зону протяженностью около 6.5 километров на Северном склоне хребта Аибга.

Планируется, что будут работать трассы «Тритон», часть «Каскада», часть «Виража» и «Змейка».

«Ситуация с погодой и усилия наших служб позволили обеспечить катание в новогодние каникулы. Будет открыта небольшая зона катания, однако, гости, проживающие в отелях курорта, смогут протестировать горнолыжные трассы еще в этом году», - сказал генеральный директор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский. Он также отметил, что комфортный и безопасный отдых гостей является приоритетом для курорта. «Мы будем вести мониторинг метеорологических условий, состояние полотна трасс и их возможности по загрузке. В первые дни будут действовать ограничения на покупку ски-пассов. Их смогут купить гости, проживающие в отелях «Роза Хутор», а также те, кто заранее купил ски-пассы онлайн или забронировал занятие в школе инструкторов курорта. В это же время не будет никаких ограничений на прогулочные билеты, приглашаем всех подняться на Роза Пик и полюбоваться захватывающими видами Кавказского хребта», - добавил гендиректор.

В новогодние каникулы на курорте запланирована большая культурно-развлекательная программа. Например, с 29.12 по 3.01 в ресторане «Берлога» Горной Олимпийской деревни проходит «Фестиваль согревающих напитков и авторской Кухни». После прогулки и катания гости смогут попробовать специальное меню из блюд на открытом огне, десертов на гриле, мидий, улиток и, конечно, разнообразных горячих напитков.

«Роза Хутор» обладает самой обширной зоной катания в России – 105 километров трасс, которые обслуживают 32 современных подъемника. В обычном режиме для любителей горных лыж и сноуборда работают 52 горнолыжные трассы всех уровней сложности, два сноупарка, учебные склоны и тп. Курорт предлагает разнообразные варианты проведения досуга: десятки ресторанов и кафе разных концепций, круглогодичные аттракционы, выставки, концерты, каток и многое другое. В ходе горнолыжного сезона на курорте ожидается проведение нескольких масштабных спортивных и музыкальных событий.

ООО «Роза Хутор»

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