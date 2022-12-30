«В будущем году мы будем строить больше доступного жилья»

О главных достижениях этого года и планах на год будущий рассказал исполнительный директор ООО «Юг-Инжиниринг» Юрий Никитенко

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Никитенко, исполнительный директор ООО «Юг-Инжиниринг»

Юрий Никитенко, исполнительный директор ООО «Юг-Инжиниринг»



— Завершающийся год был не простым для всего строительного бизнеса. Какие главные вызовы и главные достижения компании «Юг-Инжиниринг» вы бы особо отметили?

— Подходящий к концу 2022 год стал настоящим вызовом для всей нашей страны. Мы, как и весь российский бизнес ощутили на себе особое давление. Строительная отрасль столкнулась с проблемами логистики и поставок, потеряла целый ряд производителей, и здесь было важно быстро сориентироваться, найти новые возможности, и мы легко с этим справились. Думаю, в итоге сегмент только выиграл, в стране появляются новые производства, а отечественным разработкам легче пробиться на рынке.

Главное для «Юг-Инжиниринг» в этом году то, что наша команда с честью выдержала все неурядицы, смогла сохранить высокие темпы строительства и осталась на позициях социальной ответственности. Мы разработали и реализовали ряд мер поддержки наших клиентов, смогли не только заморозить цены на квартиры, но и предложить собственную программу внебюджетной помощи работников сельхозотрасли, заключили соглашения с ведущими банками страны, чтобы несмотря на все неурядицы, люди могли выгодно купить качественное жилье.

— Впереди Новый год, как бы вы определили основные цели, которые стоят перед компанией и ее коллективом на предстоящие 12 месяцев?

— У нас множество целей, основу для достижения которых мы закладываем уже сегодня. Одна из них — завершение строительства жилого комплекса «Краснодар-Сити» в самом центре города. В настоящий момент работы на двух текущих литерах идут полным ходом, как и предусмотрено графиком. Квартиры в этих домах ждут сотни семей, так что впереди у нас большое новоселье!

Есть у нас и другие масштабные планы — старт продаж и начало полномасштабного строительства ЖК «Аксиома» в Краснодаре. Это особый для компании проект. Мы планируем реализовать концепцию современного, качественного жилого комплекса, квартиры в котором будут доступны каждому. Мы предложим разнообразные и функциональные планировки от студии до пентхаусов по ценам сегмента «комфорт +», пригласим к сотрудничеству ведущие банки с самой выгодной ипотекой, и, конечно, создадим все условия использования различных сертификатов: с привлечением материнского капитала, регионального семейного сертификата для семей, в которых более трех детей. Мы хотим, чтобы проект «Аксиома» стал образцом качественного жилья, где комфортно жить и растить детей, так что цель нашей команды — приложить все усилия, чтобы этот проект рос и реализовывался опережающими темпами.

— Чего бы вы хотели пожелать своим клиентам и нашим читателям в будущем году?

— В преддверии Нового года хочется пожелать всем нам настоящих, добрых чудес. Пускай чаще смеются дети и растут семьи, а мы сделаем все возможное, чтобы ваши заветные мечты о новом доме всегда сбывались. С наступающим Новым годом!

Застройщик ООО «ЮГ-ИНЖИНИРИНГ», с проектной декларацией можно ознакомиться на сайте.

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