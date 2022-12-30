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Подписано соглашение по «дорожной карте» «Современные и перспективные сети мобильной связи»

Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов и Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко приняли участие в церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между бизнесом и государством по дорожным картам высокотехнологичных направлений. В целях реализации указанных «дорожных карт», были подписаны обновленные Соглашения о намерениях между Правительством Российской Федерации и заинтересованными организациями.

Напомним, что по поручению Президента Российской Федерации, с активным участием государственных корпорации, компании с государственным участием и коммерческих организации, проведена работа по формированию обновленных «дорожных карт» в целях развития отдельных высокотехнологичных направлении.

«Сейчас происходит бурная технологическая революция: одновременно пришли в движение и рынки, и сфера производства, формируются новые сегменты спроса, меняются технологии управления. И все это происходит под воздействием тех технологических решений, которые вызревали в течение последних 10 лет. Мы видим, как на наших глазах меняется контур того, что мы раньше называли воспроизводственная сфера. Это касается и цифровых технологий, прежде всего – искусственного интеллекта, касается квантовых вычислений и квантовых коммуникаций, производства новых материалов, так называемого тяжелого программного обеспечения и микроэлектроники, которые меняет производственные процессы в реальном секторе экономики. Можно с уверенностью сказать, что через 10-15 лет мировое лидерство будет основываться на сквозных технологиях. Россия отвечает на этот вызов, стратегический вызов. И основу, каркас для этого лидерства мы закладываем сегодня. Подписание соглашений по реализации дорожных карт – это обязательство цифровых компаний и государства к определенным временным точкам вывести на рынок конкурентоспособную высокотехнологичную продукцию, которая основана на сквозных технологиях», - подчеркнул Андрей Белоусов.

Дмитрий Чернышенко отметил: «По ряду направлений дорожных карт наша страна уже имеет серьезные успехи. По направлению квантовых вычислений Россия входит в ТОП-5 стран-лидеров. У нас есть собственные операционные системы и технологически независимые СУБД, мессенджеры, антивирусное ПО и ПО для обеспечения информационной безопасности. Эти решения обладают высоким экспортным потенциалом. Начиная с 2023 года, мы начнем получать первые результаты по реализации дорожных карт, которые окажут позитивный эффект на прорывное развитие высокотехнологичных направлений. Мы также ожидаем появление новых профессий и рабочих мест - уже через несколько лет станут востребованы специалисты в сфере квантовых коммуникаций, инженеры сетей связи новых поколений, разработчики систем квантового шифрования и других. В январе Министерством экономического развития будет утверждена методика мониторинга исполнения соглашений. АНО “Цифровая экономика” будет координатором взаимодействия всех участников доркарт».

В рамках церемонии подписано три соглашения о намерениях между Правительством Российской Федерации и ПАО «Ростелеком», ООО «КНС ГРУПП» и Российской Федерации и Государственной корпорацией «Ростех» в целях развития высокотехнологичного направления «Современные и перспективные сети мобильной связи». Соглашение подписали Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, управляющий директор ООО «КНС ГРУПП» (входит в «ИКС Холдинг») Алексей Шелобоков и Генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Реализация ДК обеспечивает развитие отечественных технологии и производства оборудования, поэтапное импортозамещение, необходимое для внедрения перспективных сетевых решений, разработку и продвижение на рынок решении для обеспечения информационной безопасности в современных сетях, формирование рынка и стимулирование спроса на отечественные технологические решения и оборудование для рынка мобильной связи.

«Новый открытый формат соглашения позволяет привлекать к решению его задач любое количество компаний, желающих и способных создавать отечественную высокотехнологичную продукцию. Наша общая цель – достижение технологического суверенитета: необходимо последовательно и системно наладить производство критичных решений для мобильной связи в России, без привлечения поставщиков из недружественных стран. Первоочередная задача – создание и производство оборудования и решений для мобильной связи четвертого и пятого поколений. Соглашение предусматривает организацию работы по всему жизненному циклу продукции – от разработки и тестирования до оказания конечных услуг связи гражданам и бизнесу, что важно - при постоянном взаимодействии производителей, операторов и потребителей. «Ростелеком» уже взял на себя обязательства по закупке и внедрению отечественных базовых станций и ядра сети мобильной связи, заключив в этом году три больших форвардных контрактам», - отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

«Разработка и производство отечественного оборудования для мобильной связи является комплексным проектом национального масштаба. Его реализация требует консолидации всех участников отрасли. С этой целью расширяется состав участников соглашения и в процесс реализации дорожной карты вовлекаются новые разработчики. В части производственного процесса в зоне ответственности «КНС Групп» будет находиться оборудование связи для операторов сотовой связи, в зоне ответственности Ростеха – оборудование связи для ведомственных и частных сетей. Партнерский подход ускорит реализацию мероприятий дорожной карты и поможет решить поставленные государством задачи», - отметил Сергей Чемезов, Генеральный директор Госкорпорации «Ростех».

«В рамках дорожной карты перед нами стоит сложнейшая инженерная продуктовая задача разработать первое в России оборудование сети радиодоступа операторского класса. На этом непростом пути нам критически важна поддержка, которую мы получаем как от государства, регулирующего отрасль связи, так и лидирующих отечественных сотовых операторов, с которыми совместно определяем планируемые результаты в качестве фундамента для надежного функционирования критической инфраструктуры связи. Кроме практических продуктовых и технологических достижений, на ближайшие несколько лет мы также ставим перед собой цели по формированию условий для долгосрочного развития отрасли, включая воспитание кадров и возрождение инженерной культуры», — отметил Алексей Шелобков, управляющий директор ООО «КНС ГРУПП» (входит в «ИКС Холдинг»).

АНО «Цифровая экономика» возьмет на себя функции проектного офиса по реализации дорожных карт высокотехнологичных направлений.

Генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко отметил: «Отрадно, что бизнес и государство, находясь в тесном взаимодействии, применяют свои лучшие практики и компетенции для развития высокотехнологичных направлений. Для АНО «Цифровая экономика» особенно важно быть активным участником процесса, по сути выполнить роль проектного офиса и консолидатора бизнес-экспертизы, держать руку на пульсе, консультируя и помогая компаниям и государству в вопросах развития цифровых сервисов и законодательных инициатив».

По итогам подписания были заключены соглашения по 5 дорожным картам. По словам Дмитрия Чернышенко уже в 2023 году будут получены первые результаты их реализации:

• «Современные и перспективные сети мобильной связи»

В 2023 году начнутся плановые работы по импортозамещению сетей связи 4 поколения. Будет обеспечиваться технологический суверенитет, но в то же время, продолжатся работы по НИР и разработке оборудования, ПО перспективных поколений связи. 5 поколение — это работа над оборудованием, 6 — научно исследовательские работы

• «Новое индустриальное программное обеспечение»

В 2023 году будут реализованы 26 проектов по направлениям CAD, SPDM, DSS. По 74 проектам завершится реализация в 2024 году. Также к 2024 году запланировано существенное наращивание функционала «тяжелого» промышленного ПО и его внедрения на ведущих российских предприятиях

• «Квантовые коммуникации»

В целях достижения основного целевого показателя дорожной карты по протяженности квантовых сетей будет обеспечено создание более 2500 км сети в 2023 году и более 7000 км в 2024 году.

• «Квантовые вычисления»

Более 5 000 работ будут выполнены на облачной платформе в 2023 г. с увеличением до 7 000 к 2025 году.

• «Новое общесистемное программное обеспечение»

В 2023 году будут реализованы 14 проектов по таким направлений, как: Коммуникационные сервисы, Мультимедийное ПО, Офисное программное обеспечение Операционные системы, Системы управления базами данных, Средства защиты информации и Управление ИТ-инфраструктурой.

В церемонии подписания соглашений приняли участие руководители компаний: Генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, Президент публичного акционерного общества «Ростелеком» Михаил Осеевский; Исполнительный директор общества с ограниченной ответственностью «КНС ГРУПП» (входит в ИКС Холдинг) Алексей Шелобоков, Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, Генеральный директор открытого акционерного общества «Российские железные дороги» Олег Белозеров, директор общества с ограниченной общественностью «1С» Борис Нуралиев, Генеральный исполнительный директор общества с ограниченной общественностью «Компания ВК» Владимир Кириенко.

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