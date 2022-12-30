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Коммерсантъ FM
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В Волгоградской области найдены похожие на ракету обломки

В Волгоградской области обнаружены обломки неизвестного объекта, напоминающего ракету. Об этом сообщил глава администрации Ильменского сельского поселения Рудянского района области Владимир Плющенко. По его словам, обломки были обнаружены вчера, 29 декабря, в 15 км от села Ильмень.

«Вчера в первой половине дня в 15 километрах от нашего поселения нашли осколки серого цвета. Какой-то неопознанный объект. Я сообщил в полицию. Было выставлено оцепление. Военных оповестили. В поле нашли один металлический объект»,— сообщил Владимир Плющенко. 

По предварительным данным, пострадавших в результате падения объекта нет.

Сергей Петунин, Саратов

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