Кулеба призвал Запад не пытаться «превратить орка в эльфа» и менять в России режим

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал зарубежных партнеров отказаться от идеи «сделать из России либеральную, демократическую страну». По его словам, не стоит пытаться «превратить орка в эльфа». Такое мнение господин Кулеба выразил в интервью «РБК-Украина».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Кулеба

Фото: Efrem Lukatsky / AP Дмитрий Кулеба

Фото: Efrem Lukatsky / AP

«Для меня сейчас главное… утвердить в партнерах понимание того, что какой бы ни была власть в России, Россия по своей сути не изменится. Наша задача — не превратить орка в эльфа, а погасить эту агрессию. И создать такие условия, при которых экспансия России станет невозможной»,— объяснил министр.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. По его словам, такое решение он принял для «упреждения масштабного конфликта на территории России по чужим сценариям». Президент утверждал, что на «российских исторических территориях создается враждебная "антиРоссия"».

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Милена Костерева