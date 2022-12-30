На Урале простились с детьми, в убийстве которых обвиняется их мать

Троих детей, в убийстве которых обвиняется их родная мать, похоронят сегодня в Челябинской области. Накануне тела мальчиков 10 и 15 лет и пятимесячной девочки были доставлены из Екатеринбурга в Верхний Уфалей, где живут их дедушки и бабушки, пишет Е1.ru.

Сообщается, что детей похоронят на городском кладбище, на их могиле установят один крест на троих.

Напомним, тела детей с признаками удушения были найдены в квартире дома на улице Бажова, 68 (ЖК «Бажовский»). По версии следствия, их в ночь на 26 декабря убила мать Анастасия Петрова. По данным местных СМИ, которые ссылаются на источники, женщина задушила детей поясом от халата из-за убеждения, что в них «вселились бесы». В записке екатеринбурженки, которую публикуют издания, она объясняет свой поступок тем, что тяжело больна и ей некому оставить детей на попечение.

Ленинский районный суд 28 декабря вынес меру пресечения и взял женщину под стражу на два месяца до 26 февраля. В разговоре с адвокатом Петрова частично признала свою вину и объяснила свой поступок воздействием синтетических веществ. Вещества, по ее словам, она употребляла не сама, ей подливал их муж. Он проходит по данному делу в качестве свидетеля.

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