Праздничная новогодняя подсветка украсила нижегородский кремль

На Дмитриевской башне нижегородского кремля появилась световая инсталляция с новогодним аудиовизуальным представлением. Архитектурная подсветка украсила почти все здания и храмы в кремле, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В ночь с 31 декабря на 1 января нижегородский кремль будет открыт до 1:00, а ровно в полночь на Дмитриевской башне пробьют символические куранты и прозвучит гимн России.

Также на участке от Тайницкой до Северной башни и на фасаде Дмитриевской башни появилась надпись «Город, в котором чувствуешь жизнь». Ее приурочили к получению Нижним Новгородом статуса молодежной столицы России в 2023 году.

Елена Ковалева