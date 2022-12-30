Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 12:35

10 локаций с модульными домиками открыли в Удмуртии

В Удмуртии открыли 10 новых туристических локаций с модульными домиками на 300 мест, сообщил в Telegram первый вице-премьер региона Константин Сунцов. Благодаря реализации проекта создано больше 74 рабочих мест, а вложения бизнеса составили 322 млн руб.

Предыдущая фотография

Фото: Telegram, Константин Сунцов

Фото: Telegram, Константин Сунцов

Фото: Telegram, Константин Сунцов

Фото: Telegram, Константин Сунцов

Следующая фотография
1 / 4

Фото: Telegram, Константин Сунцов

Фото: Telegram, Константин Сунцов

Фото: Telegram, Константин Сунцов

Фото: Telegram, Константин Сунцов

«Сейчас идет "обкатка" сервиса — улучшают то, что можно улучшить, устраняют то, что надо устранить. Ожидают получения "звездности"»,— рассказал господин Сунцов.


Напомним, ранее первый вице=премьер рассказал, что власти Удмуртии не будут регулировать цены на проживание в туристических модульных домиках, однако планируют «стимулировать предложение».

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...