10 локаций с модульными домиками открыли в Удмуртии

В Удмуртии открыли 10 новых туристических локаций с модульными домиками на 300 мест, сообщил в Telegram первый вице-премьер региона Константин Сунцов. Благодаря реализации проекта создано больше 74 рабочих мест, а вложения бизнеса составили 322 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Telegram, Константин Сунцов Фото: Telegram, Константин Сунцов Фото: Telegram, Константин Сунцов Фото: Telegram, Константин Сунцов Следующая фотография 1 / 4 Фото: Telegram, Константин Сунцов Фото: Telegram, Константин Сунцов Фото: Telegram, Константин Сунцов Фото: Telegram, Константин Сунцов

«Сейчас идет "обкатка" сервиса — улучшают то, что можно улучшить, устраняют то, что надо устранить. Ожидают получения "звездности"»,— рассказал господин Сунцов.

Напомним, ранее первый вице=премьер рассказал, что власти Удмуртии не будут регулировать цены на проживание в туристических модульных домиках, однако планируют «стимулировать предложение».