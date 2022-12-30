Samsung анонсировала холодильник с 32-дюймовым дисплеем

Компания Samsung анонсировала холодильник Bespoke Refrigerator Family Hub с 32-дюймовым дисплеем, который позволяет использовать его для управления умным домом системы SmartThings.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Samsung Фото: Samsung

Samsung Bespoke Refrigerator Family Hub получил встроенный в дверцу вертикальный сенсорный дисплей, на который можно выводить различные данные. Поддерживается стриминговый сервис Samsung TV Plus для просмотра телеканалов, предусмотрена работа с Google Photo для отображения фотографий, а также доступно фирменное приложение Samsung Bespoke Atelier, которое позволяет показывать на экране цифровые версии произведений искусства. Также на монитор можно выводить различный контент с подключенного смартфона, включая видеоролики из социальных сетей.

Новый холодильник работает с Amazon Your Essentials, которая позволяет заказывать необходимые продукты. Кроме того, Bespoke Refrigerator Family Hub может работать в связке с сервисами Air Care, Home Care, Pet Care, Clothing Care, Energy и Cooking, обеспечивая управление всеми компонентами умного дома на основе протокола Samsung SmartThings.

Официальная премьера Samsung Bespoke Refrigerator Family Hub состоится в январе 2023 года в Лас-Вегасе в рамках выставки потребительской электроники CES. На презентации будут раскрыты все характеристики нового холодильника и его стоимость.