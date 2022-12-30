«Т Плюс» перейдёт на режим повышенной готовности в новогодние каникулы

С 31 декабря 2022 года по 09 января 2023 года предприятия Пермского филиала ПАО «Т Плюс» в Пермском крае будут работать в режиме повышенной готовности. Соответствующий приказ подписал директор Пермского филиала компании Сергей Кругляков. Перед поставщиком энергоресурса поставлена цель — обеспечить надежное тепло- и электроснабжение жителей городов, где работает энергокомпания: Пермь, поселение Кондратово, Краснокамск, Березники, Чайковский, Лысьва, посёлок Марковский (Чайковский район).

В выходные и праздничные дни круглосуточное дежурство будут нести порядка 60 аварийно-ремонтных бригад. На ТЭЦ и предприятиях тепловых сетей организован усиленный контроль над работой основного оборудования, усилены пропускной и внутриобъектовый режимы.

На станциях и котельных заранее сформирован требуемый запас топлива, обеспечена необходимая готовность персонала. Круглосуточное дежурство в праздничные дни будет нести руководящий состав филиала и всех производственных подразделений предприятия.

По вопросам подачи отопления и горячей воды в многоквартирные дома клиенты компании могут обращаться в свои управляющие организации – УК и ТСЖ, а также в Телефонную справочную службу по телефону 8 (342) 259-39-98.

Пермский филиал «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в четырех городах Пермского края – Перми, Краснокамске, Чайковском и Березниках. В состав филиала входит 7 теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18 и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала – 1 255,4 МВт, тепловая мощность – 4751,3Гкал/ч. «Т Плюс» Группа «Т Плюс» (до июня 2015 года — «КЭС Холдинг») — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Клиентами компании являются более 14 млн физических лиц и более 294 тысяч юридических лиц. Под управлением Группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, более 400 котельных и свыше 20 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов Группы составляет 14,6 ГВт, тепловая мощность – 51,8 тыс. Гкал/ч.